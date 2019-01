The Entry List: 2019 Rok Cup Florida Winter Tour Round #1

The new season of Rok Cup racing is here and we are excited to share with you the provisional entry list for this weekend’s Florida Winter Tour event at the Hard Rock Stadium in Miami, Florida.

In case you missed it, the temporary circuit this weekend will mock the world-famous Italian South Garda Karting circuit, host of the annual Rok Cup International Final, which the following entrants will be racing towards this winter. Round two next month will return to the Hard Rock Stadium, but will utilize a different track design, to be announced after this weekend.

New for 2019 is the additon of the 100cc categories, as well as some Briggs 206 racing, both of which will be featured tomorrow on CKN with their entry lists.

Karts will hit the track Thursday for their first taste of the temporary circuit. Friday will feature Qualifying, Saturday will host the Heat races and Sunday will determine this weekends race winners. CKN is trackside and will be providing plenty of coverage all week long.

Micro Rok

Driver Country Team Chassis 1 SALVATORE RODRIGUEZ USA JC KARTING KOSMIC 2 DEREK KING ECUADOR AKT RACING ENERGY 5 STEFANO PICERNO CANADA INTREPID 7 KAI JOHNSON USA AKT RACING ENERGY 8 ANDREW FARAG USA SUPERTUNE USA TONY KART 9 JORDAN DI LEO CANADA GOODWOOD KARTWAYS INTREPID 11 FERNANDO HAZAS MEXICO GOODWOOD KARTWAYS INTREPID 12 CHRISTIAN QUIJANO USA ZANELLA RACING PAROLIN 14 SARAH BRADLEY USA TOPKART USA TOPKART 26 MATIAS ORJUELA USA VMOTORSPORT PAROLIN 44 WESLEY DONKERS CANADA VSR TONY KART 70 BRETT KING ECUADOR AKT RACING ENERGY 78 DEREK WARGO USA NSKC ENERGY 84 CARSON WEINBERG USA NITRO NITRO 88 SALIM HANNA COLOMBIA TEAM MONTOYA TONY KART

Mini Rok

Driver Country Team Chassis 100 JORGE ORTIZ USA ORT RACING PAROLIN 101 JACK JEFFERS USA ORSOLON RACING BENIK 105 MIGUEL COSTA USA MC RACING PAROLIN 107 NIKITA JOHNSON USA AKT RCING ENERGY 111 GIAN PAOLO ANDREASI VENEZUELA ZANELLA RACING TONY KART 112 NILE BEAN BERMUDA TOP KART USA TOP KART 114 JACOB GERKE USA TONY KART 115 KAI SORENSEN USA SUPERTUNE USA TONY KART 124 ANDERSON LEONARD USA SUPERTUNE USA TONY KART 125 HERMAN OVENSTAD USA AKT RACING PAROLIN 129 LIAM FLANAGAN USA TANDA RACING PRAGA 137 CAMERON WEINBERG USA NITRO NITRO 144 CALEB GAFRARAR USA PSL KARTING BIRELART 150 RAFAEL TERAN ECUADOR RCM ENERGY 153 TANNER GARVIN USA ZANELLA RACING ENERGY 155 AYDEN INGRATTA CANADA SPEED CONCEPTS TONY KART 167 BEN MAIER USA NITRO/ALLISON NITRO 172 BRODY WHALEN USA TEAM FELON TONY KART 174 ENZO DELIGNY USA SUPERTUNE USA TONY KART 177 FRANKIE ESPOSITO CANADA PRIME POWER TEAM BIRELART 188 DANNY DYSZELSKI USA KAOS KART SHOP OTK 195 MANUEL GONZALEZ DOMINICAN REP AKT RACING ENERGY 197 RICCARDO IANNIELLO ITALY NF SPORT USA FA KART 199 YUANPU CUI CHINA TEAM MONTOYA TONY KART

Junior Rok

Driver Country Team Chassis 205 KEVIN RAVENTOS USA K1 RACING TONY KART 210 RODRIGO GUTIERREZ BOLIVIA NF SPORTS KOSMIC 211 LUCAS STAICO BRASIL ORSOLON RACING TONY KART 212 BRENT CREWS USA NITRO NITRO 216 ALESSANDRO DE TULLIO USA AM RACING TEAM EXPRIT 219 MARCELLO PANICCIA CANADA TEAM BENIK BENIK 220 AIDAN KENNY USA ZANELLA RACING TONY KART 221 KYFFIN SIMPSON CAYMAN ISLAND SPEED CONCEPT RACING TONY KART 222 JEREMY FLETCHER USA ZANELLA RACING TONY KART 223 JOAQUIN CUBIDES COLOMBIA ENVIA RACING TONY KART 225 AARON BENOIT USA URACE COMPKART 226 MARCOS TELLE USA JC MOTORSPORT TONY KART 227 PEDRO FERRO BRASIL NF SPORTS KOSMIC 231 DALE CURRAN CANADA RACING EDGE MOTROSPORTS KOSMIC 233 ARTI FLORES MEXICO FITTIPALDI RACING EXPRIT 237 DIEGO CONTECHA COLOMBIA ORSOLON RACING TONY KART 238 JOSE LUIZ MUGGIATI BRASIL NF SPORTS KOSMIC 243 JOEY ATANASIO USA AJ MYERS MOTORSPORTS TONY KART 244 ELIO GIOVANE USA INTERNATIONAL KARTING TONY KART 253 ENRICO DE LUCCA BRASIL NF SPORTS KOSMIC 255 PAUL ANDRADE ECUADOR VSR OTK 256 JACE PARK USA JIM RUSSELL JR KARTING PAROLIN 258 ERICK ZUNIGA MEXICO TEAM MONTOYA TONY KART 260 JORGE GARCIARCE MEXICO TEAM MONTOYA TONY KART 263 COLE MORGAN USA TEAM FELON OTK 265 MACKENZIE CLARK CANADA PRIME POWER TEAM BIRELART 269 LUCA MARS USA SPEED CONCEPT RACING TONY KART 272 CONNOR ZILISCH USA LATE APEX / TEAM FELON TONY KART 273 JUSTIN ARSENEAU CANADA SPEED CONCEPT RACING TONY KART 276 RYAN SHEHAN USA CROSSLINK COMPETITION EXPRIT 277 EMMO FITTIPALDI BRASIL FITTIPALDI RACING TONY KART 286 LEONARDO HASSAN USA MEDSTEP RACING TONY KART 287 WILLIAM COX III USA TEAM FELON TONY KART 288 CHLOE CHAMBERS USA MIKE DOTY RACING KOSMIC 289 CARSON MORGAN USA TEAM FELON OTK 293 ADRIANO MOTTA VENEZUELA MOTTA RACING TONY KART 297 EMILIANO RODRIGUEZ MEXICO ORSOLON RACING TONY KART

Senior Rok

Driver Country Team Chassis 300 YAN LIANG CHINA TEAM MONTOYA TONY KART 303 FELIPE NICOLETTI BRASIL ORSOLON RACING TONY KART 306 CONRAD KRAWIEC USA VELOCITY ACADEMY TONY KART 308 PAIGE EVANS USA TANDA RACING PRAGA 309 MORGAN BAIN USA TANDA RACING PRAGA 311 FELIPE CARVAJAL-SALVANY COSTA RICA ORSOLON RACING TONY KART 313 COOPER HEFFLEY USA TANDA RACING PRAGA 316 EMMA DELATTRE USA RACING EDGE MOTORSPORT KOSMIC 318 ALEJANDRO JARAMILLO USA CROSSLINK COMPETITION EXPRIT 319 DIEGO ORTIZ MEXICO GOODWOOD KARTWAYS EXPRIT 323 NOLAN BOWER CANADA VSR TONY KART 329 DANIEL CHAVERRA COLOMBIA OTK 331 MARK DAVIS CANADA RACING EDGE MOTORSPORT KOSMIC 344 CHRISTIAN BROOKS USA ORSOLON RACING OTK 345 BRANDON SIMEONE USA Acceleration Karting KART REPUBLIC 348 GUNNAR BISCHOFF USA VELOCITY ACADEMY KART REPUBLIC 350 DIEGO MOHR ARGENTINA AM ENGINES OTK 358 SEBASTIAN MONTOYA USA TEAM MONTOYA TONY KART 366 AXEL CABRERA USA AKT/KDM KOSMIC 371 NICHOLAS HORNBOSEL CANADA RACING EDGE MOTORSPORT KOSMIC 375 JORDAN PULICE USA ORSOLON RACING TONY KART 387 JEREMY FAIRBAIRN USA SUPERTUNE TONY KART 388 SAMMY RUCK USA AKT RACING OTK 389 RICARDO ESCOTTO MEXICO ORSOLON RACING TONY KART 393 ZACH CLAMAN DEMELO CANADA GOODWOOD KARTWAYS EXPRIT 396 JUSTIN DI BENEDETTO CANADA RACING EDGE MOTORSPORT EXPRIT 399 ARIAS DEUKMEDJIAN USA LEADING EDGE MOTORSPORTS PRAGA RYAN NORBERG USA ROLISON PERFORMANCE GROUP KOSMIC ARTHUR LEIST BRAZIL PSL KARTING BIRELART

Masters Rok

Driver Country Team Chassis 600 MILES MAHONY USA CHECKERED MOTORSPORTS KART REPUBLIC 604 ADAM WRIGHT USA PRD BIRELART 606 CRISTIAN SAA ARGENTINA AM ENGINES OTK 607 RICARDO NUNES USA DRT DR 610 FELIPE RECHID-LAPENNA BRASIL CRG 613 STEVEN HEFFLEY USA TANDA RACING PRAGA 620 PABLO CEBALLOS ECUADOR TONY KART 621 FRANCISCO MARQUES BRASIL ORSOLON RACING TONY KART 623 MICHAEL AURIEMMA USA ORSOLON RACING OTK 628 ROD LAKE USA CROSSLINK OTK 634 LEONARDO MARCELLI BRAZIL PIQUET SPORTS CRG 642 GABRIEL IEMMA VENEZUELA ZANELLA RACING OTK 644 ADRIAN DONKERS CANADA VSR TONY KART 650 RODRIGO OSPINA USA TEAM MONTOYA TONY KART

Shifter Rok

Driver Country Team Chassis 401 MATHIAS RAMIREZ USA PSL KARTING BIRELART 403 KYLE APUZZO USA CHECKERED MOTORSPORTS COMPKART 405 OWEN CLARKE CANADA PSL KARTING BIREL 410 XINGRAN TANG CANADA PRIME POWER TEAM BIREL 412 PEDRO PIQUET BRASIL PIQUET SPORTS CRG 414 DEREK PROCTOR USA TANDA RACING FORMULA K 415 DAVIDE GRECO CANADA PSL KARTING BIREL 426 LUCIO MASINI CANADA POWER HOUSE RACING FA KART 427 MARK SNYDER USA LEADING EDGE FK 429 RETT THOMAS USA THOMAS RACING COMPKART 432 ROBERT BUJDOSO USA CHECKERED MOTORSPORTS GP 433 VINCENZO SARRACINO USA TB KART USA TB 441 MICHAEL STEVENS USA TB KART USA TB KART 444 NATHAN GILBERT CANADA CENA KOSMIC 454 JOSHUA CONQUER CANADA CHECKERED MOTORSPORTS KART REPUBLIC 456 ZACHARY HOLLINGSHEAD USA TB KART USA TB KART 458 CHARLES ROBIN CANADA TEAM CENA RACING TONY KART 469 GIANO TAURINO USA AKT RACING TEAM TONY KART 472 MATEO VILLAGOMEZ ECUADOR AKT RACING TEAM OTK 476 PIERCE BALDUS USA TANDA RACING FORMULA K 481 JIMMY CABRERA USA AKT/KDM KOSMIC 492 HENRY CUBIDES COLOMBIA ENVIA RACING TONY KART 493 DOMINIC LEGRAND CANADA LA MAISON DU ROTI BIREL 499 NICHOLAS HARGRAVES USA ANSA MOTORSPORTS TONY KART DANIEL FORMAL COSTA RICA LEADING EDGE MOTORSPORTS FORMULA K

Shifter Rok Masters