The Entry List: 2019 Rok Cup Florida Winter Tour Round #1
The new season of Rok Cup racing is here and we are excited to share with you the provisional entry list for this weekend’s Florida Winter Tour event at the Hard Rock Stadium in Miami, Florida.
In case you missed it, the temporary circuit this weekend will mock the world-famous Italian South Garda Karting circuit, host of the annual Rok Cup International Final, which the following entrants will be racing towards this winter. Round two next month will return to the Hard Rock Stadium, but will utilize a different track design, to be announced after this weekend.
New for 2019 is the additon of the 100cc categories, as well as some Briggs 206 racing, both of which will be featured tomorrow on CKN with their entry lists.
Karts will hit the track Thursday for their first taste of the temporary circuit. Friday will feature Qualifying, Saturday will host the Heat races and Sunday will determine this weekends race winners. CKN is trackside and will be providing plenty of coverage all week long.
Micro Rok
|
|Driver
|Country
|Team
|Chassis
|1
|SALVATORE RODRIGUEZ
|USA
|JC KARTING
|KOSMIC
|2
|DEREK KING
|ECUADOR
|AKT RACING
|ENERGY
|5
|STEFANO PICERNO
|CANADA
|
|INTREPID
|7
|KAI JOHNSON
|USA
|AKT RACING
|ENERGY
|8
|ANDREW FARAG
|USA
|SUPERTUNE USA
|TONY KART
|9
|JORDAN DI LEO
|CANADA
|GOODWOOD KARTWAYS
|INTREPID
|11
|FERNANDO HAZAS
|MEXICO
|GOODWOOD KARTWAYS
|INTREPID
|12
|CHRISTIAN QUIJANO
|USA
|ZANELLA RACING
|PAROLIN
|14
|SARAH BRADLEY
|USA
|TOPKART USA
|TOPKART
|26
|MATIAS ORJUELA
|USA
|VMOTORSPORT
|PAROLIN
|44
|WESLEY DONKERS
|CANADA
|VSR
|TONY KART
|70
|BRETT KING
|ECUADOR
|AKT RACING
|ENERGY
|78
|DEREK WARGO
|USA
|NSKC
|ENERGY
|84
|CARSON WEINBERG
|USA
|NITRO
|NITRO
|88
|SALIM HANNA
|COLOMBIA
|TEAM MONTOYA
|TONY KART
Mini Rok
|
|Driver
|Country
|Team
|Chassis
|100
|JORGE ORTIZ
|USA
|ORT RACING
|PAROLIN
|101
|JACK JEFFERS
|USA
|ORSOLON RACING
|BENIK
|105
|MIGUEL COSTA
|USA
|MC RACING
|PAROLIN
|107
|NIKITA JOHNSON
|USA
|AKT RCING
|ENERGY
|111
|GIAN PAOLO ANDREASI
|VENEZUELA
|ZANELLA RACING
|TONY KART
|112
|NILE BEAN
|BERMUDA
|TOP KART USA
|TOP KART
|114
|JACOB GERKE
|USA
|
|TONY KART
|115
|KAI SORENSEN
|USA
|SUPERTUNE USA
|TONY KART
|124
|ANDERSON LEONARD
|USA
|SUPERTUNE USA
|TONY KART
|125
|HERMAN OVENSTAD
|USA
|AKT RACING
|PAROLIN
|129
|LIAM FLANAGAN
|USA
|TANDA RACING
|PRAGA
|137
|CAMERON WEINBERG
|USA
|NITRO
|NITRO
|144
|CALEB GAFRARAR
|USA
|PSL KARTING
|BIRELART
|150
|RAFAEL TERAN
|ECUADOR
|RCM
|ENERGY
|153
|TANNER GARVIN
|USA
|ZANELLA RACING
|ENERGY
|155
|AYDEN INGRATTA
|CANADA
|SPEED CONCEPTS
|TONY KART
|167
|BEN MAIER
|USA
|NITRO/ALLISON
|NITRO
|172
|BRODY WHALEN
|USA
|TEAM FELON
|TONY KART
|174
|ENZO DELIGNY
|USA
|SUPERTUNE USA
|TONY KART
|177
|FRANKIE ESPOSITO
|CANADA
|PRIME POWER TEAM
|BIRELART
|188
|DANNY DYSZELSKI
|USA
|KAOS KART SHOP
|OTK
|195
|MANUEL GONZALEZ
|DOMINICAN REP
|AKT RACING
|ENERGY
|197
|RICCARDO IANNIELLO
|ITALY
|NF SPORT USA
|FA KART
|199
|YUANPU CUI
|CHINA
|TEAM MONTOYA
|TONY KART
Junior Rok
|
|Driver
|Country
|Team
|Chassis
|205
|KEVIN RAVENTOS
|USA
|K1 RACING
|TONY KART
|210
|RODRIGO GUTIERREZ
|BOLIVIA
|NF SPORTS
|KOSMIC
|211
|LUCAS STAICO
|BRASIL
|ORSOLON RACING
|TONY KART
|212
|BRENT CREWS
|USA
|NITRO
|NITRO
|216
|ALESSANDRO DE TULLIO
|USA
|AM RACING TEAM
|EXPRIT
|219
|MARCELLO PANICCIA
|CANADA
|TEAM BENIK
|BENIK
|220
|AIDAN KENNY
|USA
|ZANELLA RACING
|TONY KART
|221
|KYFFIN SIMPSON
|CAYMAN ISLAND
|SPEED CONCEPT RACING
|TONY KART
|222
|JEREMY FLETCHER
|USA
|ZANELLA RACING
|TONY KART
|223
|JOAQUIN CUBIDES
|COLOMBIA
|ENVIA RACING
|TONY KART
|225
|AARON BENOIT
|USA
|URACE
|COMPKART
|226
|MARCOS TELLE
|USA
|JC MOTORSPORT
|TONY KART
|227
|PEDRO FERRO
|BRASIL
|NF SPORTS
|KOSMIC
|231
|DALE CURRAN
|CANADA
|RACING EDGE MOTROSPORTS
|KOSMIC
|233
|ARTI FLORES
|MEXICO
|FITTIPALDI RACING
|EXPRIT
|237
|DIEGO CONTECHA
|COLOMBIA
|ORSOLON RACING
|TONY KART
|238
|JOSE LUIZ MUGGIATI
|BRASIL
|NF SPORTS
|KOSMIC
|243
|JOEY ATANASIO
|USA
|AJ MYERS MOTORSPORTS
|TONY KART
|244
|ELIO GIOVANE
|USA
|INTERNATIONAL KARTING
|TONY KART
|253
|ENRICO DE LUCCA
|BRASIL
|NF SPORTS
|KOSMIC
|255
|PAUL ANDRADE
|ECUADOR
|VSR
|OTK
|256
|JACE PARK
|USA
|JIM RUSSELL JR KARTING
|PAROLIN
|258
|ERICK ZUNIGA
|MEXICO
|TEAM MONTOYA
|TONY KART
|260
|JORGE GARCIARCE
|MEXICO
|TEAM MONTOYA
|TONY KART
|263
|COLE MORGAN
|USA
|TEAM FELON
|OTK
|265
|MACKENZIE CLARK
|CANADA
|PRIME POWER TEAM
|BIRELART
|269
|LUCA MARS
|USA
|SPEED CONCEPT RACING
|TONY KART
|272
|CONNOR ZILISCH
|USA
|LATE APEX / TEAM FELON
|TONY KART
|273
|JUSTIN ARSENEAU
|CANADA
|SPEED CONCEPT RACING
|TONY KART
|276
|RYAN SHEHAN
|USA
|CROSSLINK COMPETITION
|EXPRIT
|277
|EMMO FITTIPALDI
|BRASIL
|FITTIPALDI RACING
|TONY KART
|286
|LEONARDO HASSAN
|USA
|MEDSTEP RACING
|TONY KART
|287
|WILLIAM COX III
|USA
|TEAM FELON
|TONY KART
|288
|CHLOE CHAMBERS
|USA
|MIKE DOTY RACING
|KOSMIC
|289
|CARSON MORGAN
|USA
|TEAM FELON
|OTK
|293
|ADRIANO MOTTA
|VENEZUELA
|MOTTA RACING
|TONY KART
|297
|EMILIANO RODRIGUEZ
|MEXICO
|ORSOLON RACING
|TONY KART
Senior Rok
|
|Driver
|Country
|Team
|Chassis
|300
|YAN LIANG
|CHINA
|TEAM MONTOYA
|TONY KART
|303
|FELIPE NICOLETTI
|BRASIL
|ORSOLON RACING
|TONY KART
|306
|CONRAD KRAWIEC
|USA
|VELOCITY ACADEMY
|TONY KART
|308
|PAIGE EVANS
|USA
|TANDA RACING
|PRAGA
|309
|MORGAN BAIN
|USA
|TANDA RACING
|PRAGA
|311
|FELIPE CARVAJAL-SALVANY
|COSTA RICA
|ORSOLON RACING
|TONY KART
|313
|COOPER HEFFLEY
|USA
|TANDA RACING
|PRAGA
|316
|EMMA DELATTRE
|USA
|RACING EDGE MOTORSPORT
|KOSMIC
|318
|ALEJANDRO JARAMILLO
|USA
|CROSSLINK COMPETITION
|EXPRIT
|319
|DIEGO ORTIZ
|MEXICO
|GOODWOOD KARTWAYS
|EXPRIT
|323
|NOLAN BOWER
|CANADA
|VSR
|TONY KART
|329
|DANIEL CHAVERRA
|COLOMBIA
|
|OTK
|331
|MARK DAVIS
|CANADA
|RACING EDGE MOTORSPORT
|KOSMIC
|344
|CHRISTIAN BROOKS
|USA
|ORSOLON RACING
|OTK
|345
|BRANDON SIMEONE
|USA
|Acceleration Karting
|KART REPUBLIC
|348
|GUNNAR BISCHOFF
|USA
|VELOCITY ACADEMY
|KART REPUBLIC
|350
|DIEGO MOHR
|ARGENTINA
|AM ENGINES
|OTK
|358
|SEBASTIAN MONTOYA
|USA
|TEAM MONTOYA
|TONY KART
|366
|AXEL CABRERA
|USA
|AKT/KDM
|KOSMIC
|371
|NICHOLAS HORNBOSEL
|CANADA
|RACING EDGE MOTORSPORT
|KOSMIC
|375
|JORDAN PULICE
|USA
|ORSOLON RACING
|TONY KART
|387
|JEREMY FAIRBAIRN
|USA
|SUPERTUNE
|TONY KART
|388
|SAMMY RUCK
|USA
|AKT RACING
|OTK
|389
|RICARDO ESCOTTO
|MEXICO
|ORSOLON RACING
|TONY KART
|393
|ZACH CLAMAN DEMELO
|CANADA
|GOODWOOD KARTWAYS
|EXPRIT
|396
|JUSTIN DI BENEDETTO
|CANADA
|RACING EDGE MOTORSPORT
|EXPRIT
|399
|ARIAS DEUKMEDJIAN
|USA
|LEADING EDGE MOTORSPORTS
|PRAGA
|
|RYAN NORBERG
|USA
|ROLISON PERFORMANCE GROUP
|KOSMIC
|
|ARTHUR LEIST
|BRAZIL
|PSL KARTING
|BIRELART
Masters Rok
|
|Driver
|Country
|Team
|Chassis
|600
|MILES MAHONY
|USA
|CHECKERED MOTORSPORTS
|KART REPUBLIC
|604
|ADAM WRIGHT
|USA
|PRD
|BIRELART
|606
|CRISTIAN SAA
|ARGENTINA
|AM ENGINES
|OTK
|607
|RICARDO NUNES
|USA
|DRT
|DR
|610
|FELIPE RECHID-LAPENNA
|BRASIL
|
|CRG
|613
|STEVEN HEFFLEY
|USA
|TANDA RACING
|PRAGA
|620
|PABLO CEBALLOS
|ECUADOR
|
|TONY KART
|621
|FRANCISCO MARQUES
|BRASIL
|ORSOLON RACING
|TONY KART
|623
|MICHAEL AURIEMMA
|USA
|ORSOLON RACING
|OTK
|628
|ROD LAKE
|USA
|CROSSLINK
|OTK
|634
|LEONARDO MARCELLI
|BRAZIL
|PIQUET SPORTS
|CRG
|642
|GABRIEL IEMMA
|VENEZUELA
|ZANELLA RACING
|OTK
|644
|ADRIAN DONKERS
|CANADA
|VSR
|TONY KART
|650
|RODRIGO OSPINA
|USA
|TEAM MONTOYA
|TONY KART
Shifter Rok
|
|Driver
|Country
|Team
|Chassis
|401
|MATHIAS RAMIREZ
|USA
|PSL KARTING
|BIRELART
|403
|KYLE APUZZO
|USA
|CHECKERED MOTORSPORTS
|COMPKART
|405
|OWEN CLARKE
|CANADA
|PSL KARTING
|BIREL
|410
|XINGRAN TANG
|CANADA
|PRIME POWER TEAM
|BIREL
|412
|PEDRO PIQUET
|BRASIL
|PIQUET SPORTS
|CRG
|414
|DEREK PROCTOR
|USA
|TANDA RACING
|FORMULA K
|415
|DAVIDE GRECO
|CANADA
|PSL KARTING
|BIREL
|426
|LUCIO MASINI
|CANADA
|POWER HOUSE RACING
|FA KART
|427
|MARK SNYDER
|USA
|LEADING EDGE
|FK
|429
|RETT THOMAS
|USA
|THOMAS RACING
|COMPKART
|432
|ROBERT BUJDOSO
|USA
|CHECKERED MOTORSPORTS
|GP
|433
|VINCENZO SARRACINO
|USA
|TB KART USA
|TB
|441
|MICHAEL STEVENS
|USA
|TB KART USA
|TB KART
|444
|NATHAN GILBERT
|CANADA
|CENA
|KOSMIC
|454
|JOSHUA CONQUER
|CANADA
|CHECKERED MOTORSPORTS
|KART REPUBLIC
|456
|ZACHARY HOLLINGSHEAD
|USA
|TB KART USA
|TB KART
|458
|CHARLES ROBIN
|CANADA
|TEAM CENA RACING
|TONY KART
|469
|GIANO TAURINO
|USA
|AKT RACING TEAM
|TONY KART
|472
|MATEO VILLAGOMEZ
|ECUADOR
|AKT RACING TEAM
|OTK
|476
|PIERCE BALDUS
|USA
|TANDA RACING
|FORMULA K
|481
|JIMMY CABRERA
|USA
|AKT/KDM
|KOSMIC
|492
|HENRY CUBIDES
|COLOMBIA
|ENVIA RACING
|TONY KART
|493
|DOMINIC LEGRAND
|CANADA
|LA MAISON DU ROTI
|BIREL
|499
|NICHOLAS HARGRAVES
|USA
|ANSA MOTORSPORTS
|TONY KART
|
|DANIEL FORMAL
|COSTA RICA
|LEADING EDGE MOTORSPORTS
|FORMULA K
Shifter Rok Masters
|
|Driver
|Country
|Team
|Chassis
|500
|HUGH TEMPLEMAN
|USA
|ROOVOLUTION RACING
|ENERGY
|501
|RENE MARTINELLI
|USA
|TB KART USA
|TB KART
|505
|FARSHAD BAGHERI
|USA
|TB KART USA
|TBKART
|510
|THIERRY ST-ONGE
|CANADA
|PSL KARTING
|BIREL
|518
|GUNNAR VAN DER STEUR
|USA
|VDS RACING
|FA
|522
|LUIS EDUARDO NEVES
|BRASIL
|NF SPORTS
|KOSMIC
|525
|PETER LICCIARDI
|USA
|TEAM MIDWAY
|FA
|526
|VICKI BRIAN
|USA
|OKC
|TONY KART
|527
|DANIEL MIGLORANCIA
|USA
|MAGIC BAVARIAN NUTS RACING
|TONY KART
|555
|CARLOS MOLINA
|ECUADOR
|RCM
|TONY KART
|577
|BETO CAVALEIRO
|BRASIL
|NF SPORTS
|KOSMIC
|578
|MICHEL LEGRAND
|CANADA
|LA MAISON DU ROTI
|BIREL
|595
|MARTIN JANSON
|CANADA
|PSL/MAISON DU ROTI
|BIREL
|599
|PATRICK-OTTO MADSEN
|USA
|ANSA MOTORSPORTS
|ZANARDI
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