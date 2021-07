Postponement of Canadian Open in Mont-Tremblant

From: SRA Karting / Rotax Max Challenge Canada.

The global shipping situation in times of covid-19 still hits us. Karting is no different from other spheres of the economy. The huge delays in finding places on ships, the delays caused by mechanical breakdowns and the sanitary rules at all stages of the process, from manufacturing to delivery at the destination, complicate things enormously. This is why these tires were ordered two and a half months ago.

While we were ready to announce the opening of registration and the tires for the Canadian Open event should already be on their way to Canada, we were informed on Wednesday afternoon that the cargo ship has not even arrived in Germany for loading. Since, we tried to find alternatives and worked out different scenarios, but none of them could guarantee that we would have tires in time for the event, especially since customs clearance times are not guaranteed.

It would be irresponsible to move competitors, families, officials and volunteers to an event that we don’t know if it will take place.

Considering the already planned calendars, such as the Canadian Championships and other important events, the event will take place from September 11-12, still at the Jim Russell Academy circuit in Mont-Tremblant, QC. The event will be combined with the 5th round of the Coupe de Montréal de karting.

For Rotax categories and invitations to the World Finals, they will be awarded as follows:

Canadian Championships at Mosport, ON – August 19-21: 1 ticket for the Mini-MAX, MAX Junior, MAX Senior & DD2 classes.

Canadian Open at Mont-Tremblant, QC – September 11-12: 1 in each of the Rotax classes awarded according to the combined ranking of the Canadian Championships and the Canadian Open.

We are sorry for the situation which hurts us as much as it hurts you, dear competitors.

REPORT DU CANADIAN OPEN

La situation mondiale du transport maritime en période de covid-19 nous frappe encore. Le karting n’est pas différent des autres sphères de l’économie. Les immenses délais pour trouver des places sur des bateaux, les retards provoqués par les bris mécaniques et les règles sanitaires à toutes les étapes du processus, allant de la fabrication jusqu’à la livraison à destination, compliquent énormément les choses. C’est pourquoi ces pneus avaient été commandés il y a 2 mois et demi.

Alors que nous étions prêts à annoncer l’ouverture des inscriptions et que les pneus pour l’événement du Canadian Open devraient déjà être en route pour le Canada, nous avons été prévenus mercredi après-midi que le bateau n’est même pas encore arrivé au port d’embarquement en Allemagne. Nous avons dès lors tenté de trouver des solutions de rechange et élaborés différents scénarios mais aucun ne pouvait garantir que nous aurions des pneus à temps pour l’événement, surtout que les délais de dédouanement ne sont pas garantis.

Il serait irresponsable de faire déplacer les compétiteurs, familles, officiels et bénévoles à un événement dont nous ignorons s’il pourra avoir lieu.

Considérant les calendriers déjà prévus, comme par exemple les championnats Canadiens et autres événements d’importance, l’événement se déroulera du 11 au 12 septembre, toujours au circuit de l’Académie Jim Russell à Mont-Tremblant, QC. L’événement sera combiné à la 5è manche de la Coupe de Montréal de karting.

Pour les catégories Rotax et les invitations à la finale mondiale, ils seront attribués de la façon suivante :

Championnat Canadiens à Mosport, ON du 19 au 21 août : 1 ticket pour les catégories Mini-MAX, MAX Junior, MAX Senior & DD2.

Canadian Open à Mont-Tremblant, QC les 11 et 12 septembre : 1 dans chacune des catégories remis selon le classement combiné du Championnat Canadiens et du Canadian Open.

Nous sommes désolés de la situation qui nous fait aussi mal qu’à vous, chers compétiteurs.