Coupe de Montreal 2018: Dates and New Track!

The 2018 Coupe de Montréal karting Championship will take off on May 6th. One of the new things for next summer is the return to the championship of the Mont St-Hilaire racetrack on the south shore of Montréal. They will host two of the six rounds on the calendar.

“The Coupe de Montréal is back with all the base elements which were very successful in the past. Also, our customers racing at the Coupe de Montréal wanted to be able to compete on their home track. It is with great enthusiasm that we join back the Coupe de Montréal for 2018,” said Sacha Gagnon, co-owner of SH Karting.

Patrick Moreau, the coordinator of the championship, adds: “We will keep the same formula, i.e. one-day events, social activities during the season and some events will be joint events with the APKLQ, including the final event in Mont-Tremblant.” Competitors will also race in St-Roch-de-L’Achigan and Mirabel.

One of the main goal aimed by the organizers for 2018 is to promote the entry of young racers in the Briggs & Stratton Novice class.

Further details about the championship will be published after the holiday season.

Date Circuit Location Round #1* May 6 SH Karting Mont St-Hilaire Round #2 June 3 SRA Karting St-Roch de L’Achigan Round #3* July 1 Circuit ICAR Mirabel Round #4 July 22 Circuit ICAR Mirabel Round #5* August 26 SH Karting Mont St-Hilaire Round #6* Sept 30 Academie Jim Russell Karting Mont-Tremblant

*Joint Events with APKLQ

COUPE DE MONTRÉAL 2018 : DATES ET NOUVEAUTÉS

La Coupe de Montréal de karting 2018 prendra son envol le 6 mai prochain. Comme principale nouveauté pour la prochaine saison, le grand retour du circuit du Mont St-Hilaire sur la rive sud de Montréal. Le circuit accueillera deux des six manches du championnat.

« La Coupe de Montréal est de retour avec les éléments qui en ont fait un grand succès par le passé. De plus, notre clientèle prenant part à la Coupe de Montréal désirait voir leur circuit au sein du championnat. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous rejoignons le championnat de la Coupe de Montréal pour 2018» de dire Sasha Gagnon, co-propriétaire de SH Karting.

Patrick Moreau, responsable de la Coupe de Montréal, précise « nous garderons la même formule que l’an dernier, c’est-à-dire des courses d’une journée, avec des événements sociaux durant la saison et certaines courses seront présentées en collaboration avec l’APKLQ, dont la finale du championnat à l’Académie de Karting Jim Russell à Mont-Tremblant ». Les autres circuits visités au cours de la saison seront ceux de St-Roch-de-L’Achigan et de Mirabel.

Un des principaux objectifs que se donnent les organisateurs du championnat pour 2018 est de promouvoir l’entrée en course des jeunes pilotes et via la catégorie Briggs & Stratton Novice.

Plus de détails concernant le championnat seront publiés après la période des Fêtes.