F1 Grid Kids at the Australian Grand Prix (Photo © LAT Images)

ASN Canada FIA is Looking For F1 Grid Kids – Apply Now!

ASN Canada FIA and the Formula 1 Grand Prix du Canada promoter, Octane Racing Group, is proud to announce our partnership with the FIA and Formula 1 for the exciting “FIA F1 Future Stars” Program.

20 young Canadian kart racing athletes will be selected to stand alongside the Formula One race drivers on the world-televised starting grid during the National Anthem at the 2018 F1 Canadian Grand Prix on June 10.

F1 Management – “This will be an extraordinary moment for these youngsters: imagine, standing beside their heroes, watch as they prepare to race, the elite of the elite in motorsport, to be there, alongside them in those precious few minutes just before the start. What an unforgettable experience, for them, and their families. An inspiration to keep driving, training, and learning so that they can dream of one day being there themselves. What better way to inspire the next generation of Formula 1 heroes.”

Apart from being able to stand beside an F1 race driver, each participant will receive a custom overall and two (2) additional complimentary tickets for parents/guardians.

ASN Canada FIA is now accepting applications for the Grid Kids. All applications must be submitted directly to ASN Canada FIA on the form provided prior to the closing date of April 8. An announcement will be made shortly after April 2 listing the names of the 2018 FIA F1 Future Stars.

1. To be considered, the child must meet the following criteria:

a) Age: 7 to 10 years old

b) Height: minimum 125 cm tall (ideally maximum 145 cm)

c) Speak English or French

d) 2018 Member of an ASN Canada FIA affiliated Club

e) Hold a National, Regional or affiliated club license

f) Availability to attend the Formula 1 Canadian Grand Prix – June 9- 10, 2018

2. Kids Role on the F1 Race Track Site

a) The children will be escorted to accompany each Formula One race driver on the grid for the national anthem. As soon as the national anthem ends, the children will exit the grid.

b) The children are expected to be well behaved and attentive, to be able to walk onto the grid in front of thousands of fans at the race and be able to cope with the potential pressures.

c) The children should be available for a briefing meeting prior to the event. As the pre-race ceremony is broadcast on TV, the Kids must strictly follow the instructions given.

d) One parent/guardian of each child must accompany him/her to the circuit and remain responsible for the child at all times.

e) The children will be taken onto the grid by the ASN, promoter and FOM chaperones.

f) Parents/guardians will remain on the pit wall, within sight of their child.

g) After the ceremony, the chaperones will bring the children off the grid and back to their parents/guardians.

3. Terms & Conditions:

a) Parents/Guardians will be required to sign a Consent Form.

b) The chosen participants will be responsible for all expenses outside of the complimentary tickets.

c) “Time Schedule, Where To Go, What to Do” instruction sheet will be provided.

d) There is no vehicle parking on the racetrack site, therefore transportation to and from the site must be planned by the parents/guardians.

e) Branded overalls will be provided to the youngsters. A sizing chart will be provided. The overalls must be worn by the youngsters when at the track. The youngsters will keep the overalls as a memento.

f) The chosen participants are expected to be well behaved and attentive, to be able to walk onto the grid in front of thousands of fans at the race and be able to cope with the potential pressures.

g) ASN Canada FIA and the Octane Group are the sole selection authorities.

L’ASN Canada FIA et le promoteur du Formula 1 Grand Prix du Canada, Groupe de course Octane, sont fiers de présenter notre partenariat avec la FIA et la Formule 1 pour l’excitant programme des « Espoirs F1 FIA ».

Vingt jeunes athlètes canadiens du monde du karting seront choisis pour se tenir près des pilotes de Formule 1 sur la grille de départ pendant que l’on entendra l’hymne national, télévisé à travers le monde, lors du Grand Prix du Canada de F1 2018 le 10 juin prochain.

F1 Management – « Ce sera un moment extraordinaire pour ces jeunes : imaginez, se tenir debout près de leurs héros, voir l’élite du sport automobile se préparer à disputer la course, pouvoir être là, à côté de leurs idoles dans ces précieuses minutes précédant le départ. Quelle expérience inoubliable pour eux et leur famille. Une source d’inspiration pour les inciter à continuer de conduire, de s’entraîner et d’apprendre, pour qu’ils puissent rêver d’être là eux- mêmes, un jour. Quelle meilleure façon d’inspirer la prochaine génération de héros de la Formule 1? »

En plus de pouvoir se tenir debout à côté d’un pilote de F1, chaque participant recevra une combinaison spéciale et deux (2) billets gratuits additionnels pour leurs parents/tuteurs.

L’ASN Canada FIA accepte maintenant les demandes pour les Enfants de la grille. Toutes les demandes doivent être soumises directement à l’ASN Canada FIA sur le formulaire prévu à cet effet au plus tard le 2 avril. Une annonce sera faite peu après cette date pour révéler les noms des Enfants de la grille 2018.

1. Pour être pris en considération, l’enfant doit répondre aux critères suivants :

a) Âge:de7à10ans

b) Taille : au moins 125 cm (idéalement, un maximum de 145 cm)

c) Parler l’anglais ou le français

d) Membre 2018 d’un club affilié à l’ASN Canada FIA

e) Détenir une licence d’un club national, régional ou affilié

f) Disponible pour assister au Formula 1 Grand Prix du Canada les 9 et 10 juin 2018

2. Rôle des jeunes sur le site de la course de F1

a) Les enfants seront escortés pour accompagner chacun des pilotes de Formule 1 sur la grille pour l’interprétation de l’hymne national. Les enfants quitteront la grille dès la fin de l’hymne national.

b) On attend des participants choisis qu’ils se comportent bien et soient attentifs, qu’ils soient capables de marcher sur la grille devant des milliers d’amateurs lors de la course et qu’ils soient capables de faire face aux pressions potentielles.

c) Les enfants devraient être disponibles pour une réunion d’information avant l’événement. Comme la cérémonie d’avant- course est diffusée à la télévision, les enfants doivent suivre à la lettre les instructions données.

d) Un parent ou tuteur de chaque enfant doit l’accompagner au circuit et demeurer responsable de l’enfant en tout temps.

e) Les enfants seront amenés sur la grille par des chaperons de l’ASN, du promoteur et de FOM.

f) Les parents/tuteurs resteront sur le mur des puits, à portée de vue de leur enfant.

g) Après la cérémonie, les chaperons amèneront les enfants hors de la grille et les ramèneront à leurs parents/tuteurs.

3. Modalités :

a) Les parents/tuteurs devront signer un formulaire de consentement.

b) Les participants choisis devront assumer toutes les dépenses, mis à part les billets gratuits.

c) Une feuille d’instruction « Horaire/Où aller/Quoi faire » sera fournie.

d) Il n’y a pas de stationnement pour les véhicules sur le site du circuit; le transport pour se rendre au site et en revenir doit donc être planifié par les parents/tuteurs.

e) Une combinaison griffée sera remise aux enfants. Un tableau des tailles sera fourni. Les enfants doivent porter leur combinaison lorsqu’ils sont au circuit et ils pourront garder la combinaison comme souvenir.

f) On attend des participants choisis qu’ils se comportent bien et soient attentifs, qu’ils soient capables de marcher sur la grille devant des milliers d’amateurs lors de la course et qu’ils soient capables de faire face aux pressions potentielles.

g) L’ASN Canada FIA et le Groupe Octane sont les seuls à prendre des décisions relatives à la sélection des enfants.