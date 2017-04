APKLQ Hosting KartFest This Weekend in Trois-Rivieres to Attract New Karters

We start the season in force with the Québécois festival of karting: the KartFest 2017 that will take place on April 29 and 30 in Trois-Rivières karting. Flea market, mechanical training, track training, specific training for young people aged from 6 to 12 who want to learn the sport, races for the acquisition of licenses, testing of karts from different categories, practice sessions during both days, enduro race, exhibition of new products, and conferences will be on KartFest’s menu.

The DNA of the Association of Pilots of Leisure Karting of Quebec (APKLQ) is commitment of self, respect of others and equity. We share our passion for this discipline of karting by committing ourselves to offering professionally organized races at a fair price so that everyone can register and thus live together an extraordinary sport in 2017.

On démarre la saison en force avec le festival québécois du karting. C’est le KartFest 2017 qui se déroulera le 29 et 30 avril prochain à karting Trois-Rivières. Marché aux puces, formations mécaniques, formation en piste, formation spécifique pour les jeunes de 6 à 12 ans qui veulent s’initier au sport, cours pour l’acquisition de licences de pilotes, essais de karts de différentes catégories, sessions de pratique durant les deux jours, course enduro, exposition de nouveaux produits, conférences et spectacles seront au menu du KartFest.

L’ADN de l’association des pilotes de karting loisir du Québec c’est l’engagement de soi, le respect d’autrui et l’équité. Nous partageons notre passion pour cette discipline qu’est le karting en nous engageant à offrir des courses organisées professionnellement à un prix juste afin que tous puissent s’inscrire et ainsi vivre ensemble ce sport extraordinaire en 2017.