2018 Canadian Karting Championships – Sunday Updates

It’s Championship Sunday at Mosport Kartways! Drivers from across Canada are competing today for the 2018 ASN Canadian National Karting Championships in eleven classes. Tune in here throughout the day as we post updates and quick results.

It is a beautiful day at Mosport with the sun shining and drivers ready to do battle.

Championship Final Results

ROK Junior:

Dale Curran Mackenzie Clark Nolan Bower Gainluca Savaglio Marcello Paniccia Andrew Maciel William Cox Nicky Palladino Liam Rhodes Patrick Woods-Toth

Briggs Junior Lite:

Callum Baxter Lily Flintoff Ethan Donkers Owen Mahar Mackenzie Matthews Alexander Berg Brayden Lindgren Myles Morgan Nicholas Gilkes William Maccormack

ROK Mini:

Nikita Johnson Frankie Esposito Cole Newton Ayden Ingratta Joseph Launi Cooper Sympson Aadi Karande Michael Riccio

Briggs Masters:

Darren Kearnan Eli Yanko Dave Anderson Quinn Dewsburry Dave Patrick Scott Jefferies Ross Sortino Steven Macvoy Corey Walsh Rich Folino

ROK Senior:

Xavier Harris Marco Di Leo Logan Cusson Kai Dalziel Mark Davis nicholas Hornbostel Chris Chanko Jace Denmark-Gessel Marco Signoretti Trevor Pace

Briggs Junior:

Gainluca Savaglio Adam Ali Jake Cowden Logan Ploder Zain Ikram Alec Drummond Nicholas Scarfo Maddox Heacock Owyn Thomas Ryan Armstrong

Briggs Cadet:

Open Shifter:

Briggs Senior:

**Results are posted as the checkered flag waves and are unofficial.